Hea uudis: Maik-Kalev Kotsar esindab sel suvel Eesti korvpallikoondist!

Ookeanitaguses tudengiliigas NCAA South Carolina ülikooli esindav Maik-Kalev Kotsar teatas, et liitub suvel Eesti korvpallikoondisega.

"Rääkisin treeneriga ja otsustasin, et esindan koondist sel suvel," teatas Kotsar Õhtulehele.

Eelmisel kevadel jõudsid Kotsar ja South Carolina NCAA nelja parema meeskonna finaalturniirile, tänavu enam sama hästi ei läinud.

South Carolina meeskonna peatreener Frank Martin on käinud Eestis ja talle väga meeldis siin. Ta on ka öelnud, et South Carolina jaoks on auasi, kui mängijad esindavad oma riigi koondist.

