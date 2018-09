Harrastuskorvpalli uus tase – Optibeti Tallinna rahvaliiga

Algaval hooajal on Tallinna korvpallimaastikul toimumas suur muutus, kui võimsamana kui kunagi varem läheb käima Optibeti Tallinna rahvaliiga. Tegemist on omanäolise formaadiga turniiriga, mille eesmärk on arendada Eesti harrastussporti ning tuua sellele tavapärasest rohkem tähelepanu.