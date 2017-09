Harlem Globetrottersi staarid külastavad Eesti koole koolikiusamise vastase sõnumiga

Maailmakuulsa korvpallimeeskonna Harlem Globetrottersi kaks staarmängijat Crissa "Ace" Jackson ja Anthony "Buckets" Blakes külastavad 25.-29. septembril Eestit, et viia koolikiusamise vastane sõnum koolidesse. Ace ja Buckets tulevad Eestisse USA välisministeeriumi Sports Diplomacy programmi toel ning nende külaskäiku korraldavad USA saatkond Tallinnas ja Eesti Korvpalliliit.

Esimesena külastavad korvpallurid 25.septembril Pae Gümnaasiumi, Jüri Gümnaasiumi ja Audentese Spordiklubi. Seejärel liigutakse edasi Rapla Ühisgümnaasiumi, Rapla Korvpallikooli, Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli, Narva Spordiklubisse Energia, Jõhvi Põhikooli, Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli, Reinar Halliku korvpallikooli, Valga Põhikooli ja Elva Gümnaasiumi. Koolides peetakse loenguid ja lisaks korraldatakse kohalike noorte korvpalliklubides meistriklasse.

Programmi Eesti Korvpalliliidu poolne eestvedaja Kristel Jurno sõnas: „Meil on hea meel, et Harlem Globetrotters võitleb koolikiusamise vastu ja viib läbi selleteemalisi loenguid. Hea, et saame ka läbi korvpalli inimeste teadlikust antud vallas tõsta.“

Mängijad räägivad meeskonnamängu, ühiste eesmärkide seadmise ning selle saavutamise nimel pingutamise olulisusest ning et lugupidamine kõigi kaaslaste vastu aitab võidelda koolikiusamisega.