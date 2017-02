Harlem Globetrottersi ajaloo lühim korvpallur mängib peagi Eestis

Jonte Hall Foto: erakogu

13. märtsil Eestisse saabuva 26-liikmelise Harlem Globetrottersi ridades mängib legendaarse tiimi ajaloo lühim mängija. "Too Tall-iks" ("Liiga pikk") kutsutava Jonte Halli pikkus on 158 sentimeetrit. Mõned Harlem Globetrottersi mängijatest on aga 210 sentimeetrit pikad.