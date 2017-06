Halliku korvpallikooli suvelaagris käisid külas Veideman ja Kanter

Iisakus ja Mäetagusel toimus nädalavahetusel Reinar Halliku nimelise korvpallikooli esimene laager. Külas käisid Eesti koondise tugitala Rain Veideman, olümpiavõitja Gerd Kanter, treenerid Jaanus Liivak ja Kalju Pluutus ning endine Eesti koondise peatreener Üllar Kerde.

Laager toimus Iisaku ja Mäetaguse spordikeskustes päevalaagri vormis. Õla panid alla kohalikud vallad, lapsi transportis tasuta buss.

Reinar Hallik: “Laager läks hästi, tore oli näha, et lapsed tegid kõik ilusti ja hoolikalt kaasa. Suured tänud kõigile, kes tulid meile appi lapsi treenima ning tänu Iisaku ja Mäetaguse valla toetusele oli laagri toimumine üldse võimalik.”

Gerd Kanter: “Olen suur korvpallisõber ja mul on hea meel, et just Ida- Virumaale selline korvpallikool loodi. Oli tore kohal olla ning noori innustada ja korvpalliradadele meelitada. Lapsed olid täis tahtmist ja entusiasmi.”

Rain Veideman: “Väga positiivne, et Reinar kooli avab ja laagri korraldas. Lastel oli sära silmis ja kõik tehti isuga kaasa.”

Iisaku volikogu esimees Priit Palmet: “Laste esimene tutvus Reinariga ning tema kuulsate abilistega kulges suurepäraselt. Noored korvpallurid olid vaimustuses ja laagri lõpus väga rahulolevad ning täis entusiasmi ning ootust sügisest algavate treeningute ees. Oleme väga tänulikud, et Reinar Hallik on just siin Alutagusel oma kooliga algust teinud ning arvan, et see on millegi suure algus.“

Sügisest algavad Reinar Halliku Korvpallikooli esimesed treeningud Iisakus ja Mäetagusel.