Gregor Ilves jätkab Rapla korvpalliklubi ridades

Möödunud hooaega hästi alustanud Gregoril läks kahjuks arvestatav osa sellest vigastuse nahka. Kuigi Gregor soovis meeskonna jaoks kevadistes play-off mängudes vajadusel olemas olla, tasus otsus vigastus täielikult välja ravida end igati ära, sest ta võitles endale koha Eesti U20 koondises. Suvel Bulgaarias EM B-divisjoni mängudel teenis Ilves keskmiselt 12,8 mänguminutiga 6,4 punkti.

“Mul oli paganama kahju, et vigastused teda eelmisel hooajal kiusasid, sest ma usun, et tema hea hooaja algus oleks kindlasti jätku saanud. Õnneks sai ta vajaliku kogemuse U20 koondises ja kuigi ta on hilise arenguga poiss, on ta suve jooksul jälle sammu võrra mehemaks saanud ja ma väga loodan, et tema roll meeskonnas saab olema suurem kui kunagi varem,” rääkis meeskonna mänedžer Jaak Karp.