Gregor Arbet ja Matthias Tass jätkavad Kalev/Cramos

Eesti korvpalli meisterklubi BC Kalev/Cramo andis pressiteate vahendusel teada, et on Gregor Arbeti ja Matthias Tassiga käed löönud ka järgmiseks aastaks.

"Eelmisel hooajal vigastustega kimpus olnud ja käesoleval suvel koondisest kõrvale astunud Gregor Arbet on vigastustest taastunud ning valmis taas kandma BC Kalev/Cramo mänguvormi," seisab teates.

"Meeskonnas jätkab ka Eesti U18 võistkonnas mehetegusi tegev Tass, kes liitus BC Kalev/Cramo esindusmeeskonnaga eelmisel hooajal."

Kalevi peatreener Alar Varrak: "Loodame, et eelmise hooaja vigastused on Gregoril seljatatud ning suudab saavutada oma parimate päevade vormi. Tegemist on VTB-Ühisliigas kogenenud mängijaga, kellest eelmisel hooajal tundsime kohati väga puudust."

34-aastane Arbet, kes käis veebruaris põlve artroskoopilisel lõikusel, mängis mõõdunud hooajal Alexela korvpalli meistriliiga põhihooajal kaasa kõigest kolmes kohtumises, kogudes keskmiselt 6.3 punkti. Play-off mängudeks vigastusest taastununa sai Arbet mänguaega kõigest loetud minutid, käies platsil kolmes mängus keskmiselt 7.2 minutit.

VTB Ühisliigas mängis Arbet kaasa 13 kohtumises, kogudes keskmiselt 5.7 punkti, 1.9 lauapalli ja 1.2 resultatiivset söötu. 2015-2016 hooajal olid Gregori keskmised näitajad Ühisliigas järgmised: 10.4 punkti, 3.4 lauapalli ja 1.5 söötu mängu kohta.