Gran Canaria ja Vene olid Hispaania meistriliigas võidukad

Vene sai mänguaega 12 minutit ning kogus kaks punkti, ühe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike ja pani ühe kulbi. Eestlane tabas ainsa sooritatud kahepunktiviske ja eksis kahel kaugviskel.

Gran Canaria on 15 kohtumise järel viie võidu ja kümne kaotusega 15. kohal, Fuenlabrada (5-10) on vahetult nende järel. Liider on Barcelona (12-2) Madridi Reali (11-3) ees.