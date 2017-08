Gert Kullamäe, Aivar Kuusmaa ja Heiko Rannula mängivad sel nädalavahetusel ühes meeskonnas

Sel nädalavahetusel on Pärnus taas suvine korvpalliturniir Sunset Cup, kus saab näha endisi korvpallilegende Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt! Mängud toimuvad laupäeval kell 10-17 Pärnu Spordihallis.



Gert Kullamäe, Aivar Kuusma ja Heiko Rannula on nädalavahetusel Pärnus toimuval Sunset Cupil ühes paadis. Mehed panevad treeneritena paika Sunset võistkonna mängutaktika ja näha saab, kelle sõna jääb peale! Kullamäe ja Rannula astuvad ise ka palliplatsile.

Sunset’i meeskonna füüsilise ettevalmistuse juhendaja Erlend Aav lisab, et Kullamäe peaks olema eriti heas füüsilises konditsioonis, “mees on olnud terve suve U18 koondise juures treenerina, julgen arvata, et vorm ja eriti just füüsiline seisund on viimase 10 aasta parim! Aivar Kuusmaa haarab Sunset’i meekonna peatreeneri ohjad, “tema on meil siiski kõige säravamate medalitega pärjatud treener meeskonnas, tahtmine juhendada on mehel suur, eriti kui selline materjal mängijatena võtta on, sellel aastal pole ta veel kulda saanud ka”, lisas Aav. Lisaks nimetatud meestele näeb võistkonnas veel platsile astumas ka korvpallisõpradele hästi tuntud Taavi Reigamit, Marko Riisi, Priit Ilverit ja Heiko Rannula.

Eesti võistkondade koosseisus mängib mitmeid teisigi tuntud nimesid: Ivo Saksakulm, Mait Käbin, Andrus Renter, Priit Lokutshjevski, Raoul Suurorg, Toomas Liivak. Naiste võistkondades mängivad näiteks Gerly Kostla, Kerdu Arbet-Lenear, Heila Rosenfeldt, Kai Lass, Katrin Olmari, Sirje Kikas. Pärnus saab mängimas näha legendaarset naiskonda, kes sel hooajal on võtnud maailmas ära kõik seenioride kuldmedalid – Maailmamängudelt Aucklandist, EMilt Serbias ja MMilt Itaaliast.

Palliplatsil saab näha ka endisi CSKA mängijaid ning Leedu ja Läti koondislasi, leedukatest on kohal näiteks Evaldas Jocys ja Eugenijus Vaškys.

Kokku osaleb Sunst Cupil 28 võistkonda Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt.

Korvpallilahingud toimuvad 12. augustil kell 10-17 Pärnu Spordihoones. Autasustamine on pühapäeval kell 12 Sunset terrassil, sellele järgnevalt selgitatakse osavaimad välja ka rannamängudes – nooleviskes, rannavõrkpallis ja viskevõistluses. Laupäeva õhtul on kogu korvpalliseltskond Sunset Clubis, kus peetakse traditsioonilist afterpartyt.