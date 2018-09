Gert Dorbek loobumisest, tipphetkedest ning unistuste ja eelduste vastuolust

Dorbek tuli Eesti meistriliigasse 2002. aasta sügisel 17-aastase heledapäise poisina. Ta jõudis võita viis Eesti meistritiitlit, hulga muud karva medaleid ja mängida pikaaegse Eesti koondislasena EM-finaalturniiril. Järgmisel nädalal algaval hooajal 33-aastane Dorbek enam uuele ringile ei lähe. Koos perega Tartus elava Dorbeku korvpallurikarjääril on joon all.

„See samm tuleb teha ükskord niikuinii. Loomulikult on ka natuke kahju, kuid ühtegi motiveerivat varianti jätkamiseks pole,” sõnas Dorbek. Ta tunnistas, et mõtles karjääri lõpetamisele juba eelmisel suvel, ent otsustas siis mängida veel ühe hooaja. Seekord jäi ta oma valikule kindlaks. „Otsus tuli kergelt, kuna mul on mõtteid, millega elus edaspidi tegeleda,” lisas Dorbek, kuid ei soovinud oma tulevikutegevuse valdkonda täpsustada.