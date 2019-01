Gert Dorbek: korvpalli juurde ma hetkel tagasi ei igatse

„Täitsa ausalt saan öelda, et ei igatse tippkorvpalli tagasi,” rääkis Dorbek. „Praegune elu on oluliselt stressivabam. Tundub, et korvpallist oli ikkagi tüdimus peal.”

„Möödunud hooaja lõpust kuni eelmise laupäeva hommikuni ei teinud ma teadlikult ühtegi trenni,” tunnistas 33-aastane Dorbek. „Nüüd olen kolm hommikut käinud jooksmas. Laupäeva hommikul tundsin, et peaks minema jooksma ja olengi nüüd kolm hommikut järjest pooleldi sundinud end jooksma, et saaks natuke liigutada.”

„Ükskord tuli otsus karjääri lõpetamisest nagunii vastu võtta ning kuna mul oli kindel siht silme ees, mida ma edasi tegema hakkan, sain otsuse langetada kerge südamega. Ei ole hetkel nii, et näen korvpalli unes,” muigas Dorbek. „Vahepeal pole ma isegi saalis käinud korvpalli vaatamas. Telekast olen küll jälginud, Kalevi (BC Kalev/Cramo – toim) VTB mänge ja vahel Eesti-Läti ühisliiga kohtumisi vaatan ikka.”

Korvpalli juurde naasmist Dorbek ei välista. „Pakkumisi on tulnud. Reinar Hallik pakkus, et võiksin tema korvpallikooli võistkonda teises liigas mängima minna. Praegusel hetkel ma veel korvpalli ei läheks, aga tulevikus seda ei välista. Võib-olla kahe aasta pärast teen näiteks treeneripaberid endale ja hakkan noortetreeneriks. Mulle ikkagi meeldib korvpall, aga praegusel hetkel on hea puhata.”