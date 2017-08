GALERII | Red Bull King of the Rock võitjaks osutus Siim Kams

Laupäeva õhtul selgus Pärnu maantee all oleval platsil tänavakorvpalliturniiri Red Bull King of the Rock võitja, kelleks tuli pingelises finaalis Siim Kams. Finaalis pidi Kamsile alistuma Tartu kvalifikatsiooni võitja Joonas Järveläinen. Kolmandaks mängis end Pärnu etapi parim, Erik Luts.

Red Bull King of the Rock on Eestis teist korda toimuv viieosaline tänavakorvpallisari,

mille eelvoorud toimusid Kuressaares, Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Igas kvalifikatsioonis sai maksimaalselt osaleda

64 meest ning iga võistluse top 8 kohtusid Pärnu maantee viadukti alusel platsil, et pidada maha korralik finaalvõistlus.