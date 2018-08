FOTOUUDIS | Kalev/Cramo suvine täiendus jõudis Eestisse

23-aastane Lynch mängis viimasel kahel hooajal Minnessota ülikooli eest ning kogus meeskonna ühe põhitegijana keskmiselt 10 punkti ja 8 lauapalli mängu kohta. Omaette kvaliteedimärk on seegi, et Lynchi keskmised näitajad olid vähemalt 8 punkti ja 5 lauapalli kõigil neljal ülikooli-aastal.

208 sentimeetri pikkune tsenter valiti 2016/2017 hooajal tugeva Big Ten konverentsi parimaks kaitsemängijaks, mis tõestab, et tegu on mitmekülgse mängijaga. USA korvpallis tuntakse teda kõige paremini just visete blokeerijana – Lynchi arvele kogunes koguni 111 viskeblokeeringut (3.5 mängu kohta), mis märkis terve NCAA teist tulemust.