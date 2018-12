FOTOD | Veidemani kaotanud Rapla suutis võõrsil Pärnu seljatada

Alles hiljuti enda liidrist Rain Veidemanist ilma jäänud Rapla resultatiivseimaks kerkis Hunter Mickelseon, kelle kontole kogunes 17 punkti. Dominique Hawkins ja Sven Kaldre lisasid 14 ning Indrek Kajupank 12 silma.

Kaotajatele tõid Mihkel Kirves ja Henri Wade-Chatman 15 punkti.

Turniiritabelis on Rapla viie võidu ja seitsme kaotusega üheksandal kohal. Pärnu on samal ajal viie võidu ja kaheksa kaotusega kümnes.

ENNE MÄNGU:

Pärnu Sadam - AVIS UTILITAS Rapla

08.12.2018 kell 17.00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Ülekanne: Delfi TV, Tallinna TV

Viie võidu ja seitsme kaotusega Pärnu on praegu esimene meeskond, kes esikaheksas ei paikne, jäädes võiduprotsendi alusel alla Tartu Ülikoolile. Neli mängu järjest on oldud võõrustajate rollis, ent vastane on vaid korra üle mängitud, kui 18. novembril alistati Tallinna Kalev/TLÜ 70:65. Võiduhõngu tunti Riia VEF-i vastu, aga kaotati lõpuhetkedega 72:76. TALTECH-ile häviti koguni 22 ja BC Kalev/Cramole 27 punktiga. Umbes nädala eest lahkus meeskonnast kanadalasest ääremängija Drew Urquhart.