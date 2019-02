FOTOD | Tallinna Ülikool sai lätlastelt 63-punktilise kaotuse

Tiitlit kaitsev Riia TTT sai Tallinnas hooaja kümnenda järjestikkuse võidu Balti riikide ühisliigas. Teistest peajagu tugevam Läti suurklubi on keskmiselt alistanud vastased lausa 47-punktilise ülekaaluga ja armu ei antud ka Tallinna Ülikoolile, kirjutab ERR Sport.

Euroliiga sitkusega tiim käis Eesti meistrile kaitses juba keskväljalt väga tihedalt peale, sundides vastast söötudel eksima. Tallinna Ülikooli naised tegid nii 35 pallikaotust ja TTT realiseeris aina kiirrünnakuid.

Skoori üle saja kruvinud külalised tabasid kahepuktiviskeid lausa 80% täpsusega ja tallinlased 41% täpsusega. Tallinna Ülikooli tiimi resultatiivsem oli tsenter Trine Kasemägi 19 punkti ja seitsme laupalliga.

Suvist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri silmas pidades on TTT komplekteeritud just Läti koondislastest ja tugevdatud ameeriklannadega, et mängida hetkel edukalt ka Euroliigas, kus püütakse play-off pääsu.