FOTOD | Sander Raieste tegi kaasa Baskonia põhimeeskonna mängus

Viimatises kontrollmängus Hispaania kõrgliigaklubi Fuenlabrada Montakit´iga, mille Baskonia kaotas 82:85 teenis Raieste mänguaega pea kümme minutit. Tema arvele jäi üks punkt ja üks korvisööt.

Baskonia resultatiivseim oli 20 punktiga Miguel Gonzalez, Gruusia koondise liider Tornike Shengelia lisas 12 punkti ja 9 lauapalli.

Hispaania meistrivõistlusted algavad Baskonia jaoks 1. oktoobril kohtumisega Barcelona vastu.

📸| Os dejamos las mejores imágenes del amistoso 🆚 @BFuenlabrada / Some pics of yesterday game in Getafe. 👉 https://t.co/vqO032N4zP pic.twitter.com/ejnCyDTTtD