FOTOD | Õpilane lahkunud treenerist: Allan ütles kõike otse ja ausalt, midagi ilustamata

Uuehendriku sõnul võis kõrvalseisjatele tunduda, et Dorbek on psühhopaat, kuid tegelikult oli tegemist hoopis hea psühholoogiga. „Ta oskas meeskonnas erinevaid natuure kokku panna. Lisaks oli ta treener, kes alati oma õpilaste eest seisis," tõdes õpilane. „Noortel tekib ikka hetk, kus soovitakse käega lüüa. Allan tuli siis poisi juurde koju ja küsis, et mis sa jamad, vead ju kogu meeskonda alt. Järgmine päev oli poiss trennis tagasi."

Uuehendrikul endalgi oli äraminekuid. Neist viimane juba meistriliiga päevil Ehitustööriistast ning lihtsalt arusaamatuse tõttu ja lõplik. „Paar nädalat hiljem helistasin talle. Rääkisime ja saime edaspidigi hästi läbi. Emotsionaalsete inimeste vahel tuleb ette igasuguseid asju," meenutas Uuehendrik.

Endise õpilase hinnangul oskab ta ise treenerina tegutsedes oma õpetaja tehtut paremini mõista ja hinnata. „Midagi võtad enda töösse kaasa, kuid on ka neid asju, mida püüad vältida. Eks erinevate vanuste peal toimivad erinevad asjad. Allani jaoks oli kõige keerulisem töö 16-18-aastastega. See on vanus, kus enam hirmu abil ei saa edasi minna," arutles Uuehendrik. „Eks ta võttis nii mõnelgi mehel juba tekkinud enesekindluse maha. Samas oli ta treenerina selline mees, et soosiku seisuses võttis ta oma alati ära. Või Ehitustööriista Eesti meistriks tulek... keegi ju ei oodanud, et sealt midagi tuleb."

Uuehendik õppis treener Dorbekult, et nõuda tuleb alati sajaprotsendiliselt. „Selle abil õpid elus tööd tegema," tõdes ta.