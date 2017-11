FOTOD | Kullamäe läks Kalev/TLÜle appi, Klandorf jätkab peatreenerina

Täna hommikul osales Gert Kullamäe esimest korda TLÜ/Kalev korvpallimeeskonna treeningul. Kullamäe abistab võimaluste piires Kalle Klandorfi, kes jätkab peatreenerina hooaja lõpuni.

„Peatreeneri kohta ei saa ma tänavu võtta. Detsembris lähen Hispaaniasse, jaanuaris veel korraks Saksamaale," rääkis Kullamäe. „Uuel hooajal... siis võib ka peatreeneri tööst rääkida. Mõtteid, kuidas asju teha, on mul tekkinud küll."

TLÜ/Kalevi peatreenerina alustas hooaega Raido Roos, kuid meeskonna nigelate esituste tõttu tema teenetest loobuti ning esilagu võttis ajutiselt peatreeneri rolli üle Klandorf. Klubi juhtide soov oli tuua sellele kohale sügisel pikka aega Saksamaal viibinud Kullamäe. Nüüd on selge, et käimasoleval hooajal see plaan veel käiku ei lähe.

Kullamäe ei osanud ütelda, milliseks tema roll meeskonna juures kujuneb. Ta ei teadnud ka seda, kas ta hakkab Klandorfi abistama võistlusmängudel. „Ma ei tea veel mängude kalendritki," tunnistas ta hommikusele treeningule sõites ning lisas, et Klandorfi abistades saab ta hoida treenerina kätt soojas.

Seni piirdub Kullamäe treenerikarjäär Eesti mõistes tippklubi Tartu Rocki abi- ja peatreeneri tööga. Väikses Kalevis peaks ta aga tegelema pooleldi amatöörmeeskonnaga. Võimalused ja suhtumine on kahes klubis täiesti erinevead.

„Mängijana olen ma kunagi sellises meeskonnas olnud. Üheksakümnendatel jagati Kalevi mängijad Eesti klubidesse laiali ning mina sattusin Kameesse. Seal oli peale minu veel paar proffi, ülejäänud mehed käisid tööl. Nüüd saan sarnase meeskonnaga treenerina töötada," arutles Kullamäe.