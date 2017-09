FOTOD | KK Viimsi tuleb korvpalli esiliigasse meistriliiga ambitsiooni ja keskmisest suurema eelarvega

15 aastat tegutsenud korvpalliklubi Viimsi tegi täna omal moel ajalugu. Mitte kunagi varem pole ükski esiliigaklubi taolise tümpsu ja pressikonverentsiga hooaega alustanud. Keskmisest rohkem plaanitakse panustada ka kodumängude korraldusse.

Klubi eestvedaja Tanel Einaste koos treenerite Valdo Lipsi ja Tarmo Kapperiga peavad esimesel aastal reaalseks esiliiga play-offi ehk 11 meeskonna hulgas kaheksa sekka jõudmise, sealt edasi olevat kõik boonus. Kui peaks aga juhtuma, et pääsetakse üleminekumängule heitlema Alexela Korvpalli Meistriliiga koha nimel, kas siis ollakse reaalselt valmis ka kõrgliigasse tõusma?

"See on kõva otsusekoht. Mõlemat pidi võiksin täna oma sõnu süüa. Kindlasti mõtleme ja arutame selle oma partneritega läbi ja vaatame otsa oma komplekteeritusele. Kindlasti muutuksime sellega mängijateturul atraktiivsemaks, kuid kõigepealt tahaks hakkama saada oma jõududega," vastas Einaste.

” "Esindusvõistkonna eelarve jääb 25 000 - 30 000 euro vahele. Tahame keskmisest rohkem rõhuda visuaalile ja valmistuda professionaalsuseks, mida nõuab ühel päeval meistriliiga." Tanel Einaste

"Mina isiklikult olen seda meelt, et oleks pigem nooruslik, vihane ja sportlik esiliiga võistkond, kust igal aastal teeb kaks-kolm mängijat järgmise sammu Eesti siseselt või välja, selle asemel, et rahakoti toel minna üle oma võimete mängides meistrisarja."

Eelmisel hooajal Saku II liiga võitnud Viimsi klubi eelarve jääb Einaste sõnul 25 000 - 30 000 euro vahele. "Seda on veidi rohkem kui konkurentidel. Kindlasti panustame me rohkem visuaali. See tundub pisiasi, aga olen alati öelnud, et sport ja korvpall peab olema laste, noorte ja publiku jaoks äge. Tahame, et võistkond oleks platsil ja väljaspool ühte nägu - siia juurde kuulub ka välismängudel käimine ühise transpordiga jne. Proovime samm-sammult ette valmistada professionaalsuseks, mida nõuab ühel päeval meistriliiga," sõnas klubijuht.

Palgaralliga kaasa ei lähe

Einaste loodab Viimsi keskkooli spordihoonesse kodumängudele tuua 200-300 pealtvaatajat. Tulevikus plaanitakse kogu klubi püramiid kolida tänavu valmivasse Karulaugu spordikompleksi, kuhu mahub kuni tuhat huvilist.

Põhiraskust kannavad Viimsi esindusmeeskonnas endine Tartu Ülikooli ja Valga Maks&Mooritsa tagamängija Kristjan Evart, mullu kevadel Paide Viking Windowga esiliiga võitnud Kaarel Traumann, Sevilla Cajasol akadeemia koolitusega Karl Robin Jürjens, G4S Noorteliiga võistkonnas pallinud Georg Herodes, Rakvere Tarvast kasvatajaklubisse naasnud Sander Kõiva ja KK Hitoga aastaid tagasi meistriliigat mänginud Jalmar-Joosep Saar.

"Palka me meestele ei maksa, mistõttu jäime kahjuks ilma ka mõnest mängijast, keda juurde tuua soovisime. Kuid see lihtsalt ei lähe meie kontseptsiooniga hetkel kokku. Kuuldavasti on esiliigaklubides tasustamissüsteem mängupõhine. Meie selle ralliga kaasa ei lähe. Meil on vaja noortele eeskujusid, kes saavad aru, et spordis otseteid ei ole - edu on võimalik saavutada vaid raske tööga," lisas Einaste.

Viimsi peatreener Lips tahab reedel algaval hooajal näha hoolealustelt kiiret ja agressiivset korvpalli. "Tahaks, et meil tekiks vanemate ja nooremate vahel hea sünergia. Kolm meest on natuke vanemad, kuid samas sellised, kes suudavad minu hinnangul mängida noortekorvpalli - kiiret ja agressiivset mängu," sõnas Lips. "Esiliigas on kindlasti tase ühtlasem kui teises liigas. Kui seal võis mõni mäng halvemini välja kukkuda, siis sel aastal meile sellist võimalust ei anta."

Viimsi esimeseks proovikiviks esiliigas on reedel kell 20 toimuv kodumäng valitseva esiliiga meistri, Tiit Soku juhendatava Betoonimeister/Tskk/Nordiga.

KK Viimsi koosseis Saku I liigas (basket.ee lehelt):