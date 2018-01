FOTOD | Kirgede möll! Henri Drell ja Bambergi duubelmeeskond võitsid tulise lõpuga mängu

Euroliiga klubi Bambergi Brose Basketsi duubelmeeskond Baunach Young Pikes teenis Saksamaa korvpalli esiliigas (Pro A) kolmanda järjestikuse võidu. Kodupubliku marulisel toel oldi üle Ehingeni meeskonnast 76:73 ja tõusti liigatabelis punase laterna kohalt eelviimaseks.

Saksamaa esiliigas hooaega ebaõnnestunult alustanud Baunach teenis põhiturniiri esimesest 15st mängust vaid ühe võidu. See tõi kaasa peatreeneri vahetuse, Fabian Villmeteri asemel tõusis juhtivasse rolli 32-aastane horvaat Mario Dugandzic.

Võidud ei lasknud end kaua oodata ja hetkel on Baunachil käsil kolmemänguline võiduseeria. Järgemööda on alistatud Chemnitz (91:89), liigatabeli kolmas Köln (81:80) ja Ehingen (76:73). Kahes viimases võidumängus on osaline olnud ka Henri Drell.

Ehingeni vastu teenis Drell peatreeneri usaldust pea 9 minutit. Teise poolaja sissetulek eestlasel ebaõnnestus, vastasel juhul võinuks ta minuteid koguda ka 14-15. Statistikasse märgiti 4 punkti ning üks lauapall, vaheltlõige ja pallikaotus. Üleplatsimees oli võitjate poolel Louis Olinde 24 punkti ja 6 lauapalliga. 19-aastane, 205cm pikk ääremängija tabas 6,4 sekundit enne normaalaja lõppu väga tähtsad vabavisked, tehes lõppseisuks 76:73. Ehingenil veel võimalus jäi, aga kaugvise läks märgist mööda.

1800 pealtvaatajat mahutavas hallis käis kogu kohtumise vältel häälekas kaasaelamine, omasid oli toetamas umbes tuhandepealine publik. Kriitilisematel hetkedel seisid inimesed saalis püsti ja toetasid nii, et hääl kippus kähedaks. Eestis sedavõrd hingestatud kaasaelamist ei näe. Saksamaa esiliiga mäng läks kohalikule publikule väga korda.

18ne vooru järel on Baunach (4/14) liigatabelis eelviimasel 15. kohal. Põhiturniiri kaks viimast langevad aste madalamale, päästev 14. koht on vaid ühe võidu kaugusel. Järgmise kohtumise peab Baunach Young Pikes 20. jaanuaril Hamburgis.