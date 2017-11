FOTOD | Kalev/Cramo uus peatreener tegi meeskonnaga esimese treeningu

Vallandatud Alar Varraku asemele palgatud Kalev/Cramo uus peatreener Donaldas Kairys tegi täna õhtul meeskonnaga esimese treeningu.

Täna Tallinna saabunud leedulane kohtus Kalevi klubi juhtidega ning juhendas õhtusel treeningul esmakordselt oma uusi hoolealuseid.

Kairys peab ennast kaitse spetsialistiks ning seega on just see mängu osa, millest ta kavatseb Kalevi juures alustada. „Olenemata sellest, milline on meeskonna koosseis, leidub variante, kuidas hästi kaitses mängida," lausus ta.

40-aastasel Kairysel on seljataga korralik karjäär. Ta on töötanud aastaid Leedu koondise abitreenerina ning olnud ametis ka San Antonio Spursi ja Moskva CSKA meeskondades. Peatreenerina on ta juhendanud Minski Tsmoki ja Slupski Energa Czarni meeskondi.