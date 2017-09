FOTOD | Kalev/Cramo kaotas, aga pääses Meistrite liigas ikkagi jätkama

Avamängu võõrsil 87:79 võitnud kalevlased alustavad seega kodumängu kaheksapunktilisest eduseisust ning loodavad eduka kohtumise järel lunastada pääsu teise eelringi.

Esimeses kohtumises oli Kalevi resultatiivseim mees värske täiendus Martynas Mažeika 19 punktiga, Janari Jõesaar lisas 18 silma ning Bojan Subotić 15 punkti ja 13 lauapalli. Vastaste ridades viskas tagamängija Thaddeus McFadden 23 punkti.

Kohtumine algab kell 19, Delfi Sport kajastab mängu tekstipõhise otseblogi vahendusel. Telepilti matšist ei toodeta.

KALEV/CRAMO - KARPOŠ SOKOLI

Kalev pääses kahe mängu kokkuvõttes edasi!

78:81 KOHTUMINE ON LÕPPENUD

Kahe mängu kokkuvõttes on vahe viis punkti.

78:81 20 sekundit lõpuni. Kalevi õnneks hiilgasid vastased rumala viskega ja seejärel ei teuinud kiirelt viga, vaid lasid ajal kuluda. Mažeika tabas ühe vabaviske ja vasyased võtsid aja maha.

77:81 59,7 sekundit lõpuni.

77:79 Jõesaar võttis väga tähtsa rpndelaua ja Mirkovic teenis vabavisked, mis tabasid. 1.09 lõpuni.

75:79 Makedoonia klubi kiirrünnak. Kalev võtab aja maha. Seis on ärev. Kahe mängu kokkuvõttes on Kalev ees vaid nelja punktiga. 1.33 lõpuni.

75:77 1.50 lõpuni.

Kalev suudab mängu kontrollida tänu heale lauavõitlusele. Ründelaua seis 13:6 Kalevile.

72:73 Vastased on kolmese joone taga jätkuvalt täpsed

71:68 Tundub, et Kalev elas raske hetke üle. Kaitses paar õnnestumist ja kõik loksub taas paika. Kahe mängu kokkuvõttes on edu 11 silma. 5.56 lõpuni.

67:68 Jõesaar paneb pealt. 6.51 lõpuni.

62:65 Alates kolmanda veerandaja lõpust on Kalev rasksustes ning külalised on ise asunud mängu dikteerima.

62:62 Mažeika tabab vajalikul hetkel kolmese.

ALGAS NELJAS VEERANDAEG

Nagu näha, pole ikka midagi kindlat. Makedoonia klubi elab tänu kolmestele. 21st kaugviskest on tabanud 10.

59:60 KOLMAS VEERANDAEG ON LÕPPENUD

Esimeses mängus Kalevi poolel hiilanud Mažeika on täna tegutsenud väga ebakindlalt.

57:57 Külalised ei anna alla.

57:51 Mirkovic tabab oma viienda kolmese!

52:49 Kolmandal veerandajal pole kumbki meeskond suutnud kaitses midagi märkimisväärset korda saata ning korvid tulevad võreldes mängu algusega päris lihtsalt. Kalevi poolel väärisb kiitust kogu hingest võitlev Janari Jõesaar, kes on praeguseks kogunud juba 10 punkti.

Näoilmed räägivad nii mõndagi:

49:43 Mängu ilusaks nimetada oleks ilmne liialdus, kuid tähtis on see, et Kalev juhib. 5.28 kolmanda veerandaja lõpuni.

43:38 Kalev on alustanud kolmandat veerandaega hästi.

ALGAS TEINE POOLAEG

Kalevi poolel tegid skoori koguni üheksa meest. Neist parimad olid Mirkovic ja Jõesaar 6 punktiga. Visketabavus oli nigel mõlemal meeskonnal. Lauas ja palikaotustes olid meeskonnad võrdsed.

Kuigi Kalev kontrollis esimest poolaega, ei saanud veel kokkuvõttes midagi selgeks. Kalevi mäng sujus kõige paremini siis, kui platsil oli nii-öelda vanade koosseis: Simmons, Kangur, Mirkovic ning koos nendega Dorbek. Nende meeste platsil olles oli Kalevi pluss kõige suurem.

36:35 Esimene poolaeg on lõppenud.

34:28 Kalev sai paar head õnnestumist. Ründelaud ja korv Mazeikalt ning poolkiire rünnaku lõpetamine Van der Marsilt. 1.38 suure vaheajani.

Külaliste peatreener on huvitav mees. Oma meeskonna möödaviskeid elab ta üle nii, nagu oleks jalgpallis eksitud penalti löömisel.

28:28 3.15 poolaja lõpuni. Kalevi rünnakud on järjest ebaõnnestunud.

Saku Suurhalli tablood jukerdavad ja mäng seisab.

28:21 4.50 teise veerandaja lõpuni. Kalev kontrollib mängu.

24:18 Kalev on saanud rünnaku paremini jooksma ning kolmese taga tekivad head viskekohad. Mirkovicilt juba kaks tabavat kolmest. 7.13 jääb esimese poolaja lõpuni, vastased võtsid aja maha,

19:16 Kolmesed Dorbekult ja Mirkovicilt.

ALGAS TEINE VEERANDAEG

13:14 Kalev kaotab esimese veerandaja ühe punktiga.

11:12 Väga ilusaks senist mängu pidada ei saa.

Sutskame vahele mõned pildid Saku Suurhallist:

10:10 Kolm minutit jääb veerandaja lõpuni. Kalev tuli kenasti mängu tagasi.

Jõesaar tabab kolm vabaviset ja seis on 6:10.

5.51 esimese veerandaja lõpuni. Kalev on taga 3:10 ning Alar Varrak võtab aja maha. Esimestel minutitel on Kalevi mäng väga rabe. Rünnak kipub seisma ning kaitses lastakse vastased kergelt viskele.

Kolm minutit mängitud. 3:6 Kalevi poolt vaadatuna.

Poolteist minutit ja Kalev on taga 0:6.

Kohtumine algas.

Kalevi algviisik: Van der Mars, Sbotic, Keedus, Jõesaar, Sokk.

Tuletame meelde, et teisipäeval peetud esimese kohtumise võitis Kalev 87:79. Seega on tänaseks mänguks olemas kerge reserv.

Publikut pole kogunenud just ülemäära palju. Arvestades seda, et tegemist on Kalevi selle hooaja esimese tõsise kodumänguga, oleks eeldanud suuremat huvi.

Mängu alguseni on kuus ja pool minutit ning algab meeskondade tutvustamine.