FOTOD | Kalev/Cramo alustas Meistrite liiga teist eelringi kena koduvõiduga

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo jätkas eurohooaega, võõrustades FIBA Meistrite liiga teise eelringi avakohtumises Ungari klubi Székesfehérvári Albat. Esimene vaatus lõppes kalevlaste 78:71 võiduga.

Kalevi edukaimaks tõusis Janari Jõesaar, kelle arvele jäi lõpuks 22 punkti ja üheksa lauapalli. Erik Keedus tõi 11 silma, Thomas van der Mars 9 punkti kõrval 11 lauapalli.

Kordusmäng Ungaris peetakse juba ülehomme, kus Kalev võib edasipääsuks kaotada kuni kuue silmaga.

BC Kalev/Cramo - Székesfehérvári Alba Peep Pahv: KOHTUMINE ON LÕPPENUD Peep Pahv: 78:71 Kangur sopsab koos sireeniga kolmese!! Peep Pahv: 75:71 Kalev võtab aja maha. Mängida jääb 0,8 sekundit. Peep Pahv: 72:69 Mängida jääb 41,5 sekundit. Külalised võtavad aja maha ja saavad õiguse rünnakuks. Peep Pahv: 72:67 1.23 lõpuni. Peep Pahv: 68:65 Mäng on rahunenud. Riskide võtmiseks pole vajadust, tegemist on ju seeria esimese poolajaga. Peep Pahv: 64:60 Kuus minutit lõpuni. Peep Pahv: 60:57 Hullu mängu tegev Jõesaar pääses korraks puhkama. Noor mees on toonud juba 22 punkti. Peep Pahv: ALGAS 4. VEERANDAEG Peep Pahv: 58:57 Jõesaar upitab koos sireeniga palli korvi ning õudusunenäona alanud veerandaja lõppedes on Kalev hoopis punktiga juhtimas. Peep Pahv: 53:55 Kangur korvi alt ja Mirkovic kolmese joone tagant ning Kalev on taas mängus. Peep Pahv: 48:55 Pooleteise minutiga jõudis mäng taas muutuda. Nüüd on õnnestumised Kalevi poolel. 3.26 kolmanda veerandaja lõpuni. Peep Pahv: Varrak proovib kogenud meeste platsile toomisega olukorda parandada. Peep Pahv: 43:55 Pea viis minutit kulus aega, kuniks Kalev sai 3. veerandajal esimese korvi. Kolmesega tabas Jõesaar. Peep Pahv: 40:52 Kolme ja poole minutiga pole Kalev saanud punktigi. Mööda on läinud ka näiliselt väga lihtsad visked. Kaitses ei saada aga külalisi pidama. Kalev võttis mõtlemisaja. Peep Pahv: 40:47 Külalised tabavad, Kalev mitte. Peep Pahv: ALGAS TEINE POOLAEG Peep Pahv: Kuigi Kalev võiks olla vastasest üle, pole see esimese poolajaga ilmnenud. Teise poolaja keskpaigast kadus mängust rütm ja tegelikult peab rahul olema ka sellega, et poolajavileks suudeti vahe taas peaaegu olematuks mängida. Peep Pahv: ESIMENE POOLAEG ON LÕPPENUD Peep Pahv: 40:42 Sokk hangib ründelauast palli ja saadab selle koos poolasireeniga korvi. Peep Pahv: 38:42 Jõesaare kolmene parandab kehvaks kiskunud seisu. Peep Pahv: 35:40 Vastased teenivad tänu sellele neli punkti. Peep Pahv: Subotic teeb üsna jõulise vea ning kohtunikud peavad seda ebasportlikuks. Veidike kaheldav otsus. 2.08 jääb teise veerandaja lõpuni. Peep Pahv: 35:36 Jõesaar korraldas üle hulga aja kiirünnaku ja teenis kaks vabaviset. Kalev vajab mängu särtsu! Peep Pahv: 30:33 Kalev kaotas initsiatiivi. Peep Pahv: 28:29 Kalev on korvi all üle, kuid kohati üritatakse palli vägisi sinna sokutada ning seepärast on kadunud õige liikuvus ja teravus. 6.21 teise verandaja lõpuni. Kalev võtab aja maha. Peep Pahv: 28:25 Vastased proovisid vahepeal üsna kerget koosseisu. Peep Pahv: ALGAS TEINE VEERANDAEG Peep Pahv: Kalev on mänginud meeskondlikult. Selle ilmekaks näiteks on esimese veerandajaga tehtud 9 resultatiivset söötu. Peep Pahv: 24:21 Esimene veerandaeg on lõppenud. Peep Pahv: 22:19 Kalev dikteerib mängu. Peep Pahv: 20:16 Kalevil on luksus tuua vahetusest mängijaid, kes muudavad meeskonna tugevamaks - Kangur, Simmons, Mirkovic, Mazeika. Kõik nad alustasid mängu vahetusmeeste pingilt. Peep Pahv: 18:14 Kalevi korvid tulevad ladusa tegutsemise tulemusena. 2.45 esimese veerandaja lõpuni. Peep Pahv: 14:9 Kalev on korvi all esialgu üle. Peep Pahv: 9:7 Keeduse kolmene viib Kalevi ette. Peep Pahv: 4:5 Algus on rabe, nagu sellistel mängudel tavaks. Peep Pahv: Kohtumine algas! Peep Pahv: Kalevi algviisik: Sokk, Jõesaar, Keedus, Subotic, Van der Mars, Peep Pahv: Kalevi spordihallis on alanud meeskondade tutvustamine. Peep Pahv: Tere õhtust!

Enne mängu:

Alba Fehérvár ehk Ungari kunagise pealinna Székesfehérvári esindusklubi on viiekordne Ungari meister (1998-2000, 2013, 2017). Viimased kaks tiitlit võideti serblasest peatreeneri Branislav Dzunici juhendamisel. Sel kuul on Alba pidanud hulga kontrollmänge, millest suurem osa on võidetud (näiteks Bratislava Inter, Tšehhi klubi Pardubice ja mõni kodune konkurent), samas on saadud ka üsna üllatavaid kaotusi.

Senistes mängudes on suurimad punktitoojad olnud kauaaegne Ungari koondislane, varem nii Itaalia kui Hispaania liigas leiba teeninud Peter Lorant ning jänkid Kasey Hill, kes kevadel lõpetas NCAA-karjääri väga tugevas Florida ülikoolis, ja Alandise Harris, kes pärast ülikooli on profina mänginud Jaapanis ja Liibanonis.

Samuti on kontrollmängudes silma paistnud Luka Markovics ning veel üks kevadel NCAA-karjääri lõpetanud ameeriklane, DJ Fenner. EM-finaalturniiril kaasa teinud tsenter Akos Keller ei ole seniste mängude põhjal veel õiget hoogu sisse saanud ning meeskonna ainus varemgi Euroopas mänginud ameeriklane Trevis Simpson on klubi kodulehe andmetel vigastatud.