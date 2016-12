Korvpalli Eesti noortekoondised vanuseklassides U16 ja U18 alustasid täna Audentese spordihallis kolmepäevast treeningkogunemist. Esmane eesmärk on valmistuda 3. jaanuaril algavaks Läänemere karikaturniiriks, pikemas plaanis sihikul suvised Euroopa meistrivõistlused.

Noormeeste U18 koondise laagrisse saabus viis mängijat, kes igapäevaselt harjutavad välisklubide juures - Sander Raieste (Vitoria Baskonia), Henri Drell (Bamberg Brose Baskets), Kristian Kullamäe (Gotha Oettinger Rockets), Hugo Erkmaa (Siena Mens Sana Basket 1871) ja Mikk Jurkatamm (Bologna Virtus).

Kullamäe saabus Saksamaalt koju kolmekuulise eemaloleku järel. "Eks meeste vahel oli algul harjumatu, sest kehad on hoopis teised kui noortega mängides. Taktikalised nüansid on samuti teisel tasemel. Aga usun, et päev-päevalt elan üha paremini sisse," rääkis Kullamäe.

Läänemere karikaturniiril on Eesti noormeeste ja neidude vastasteks Läti, Soome ning Rootsi eakaaslased.