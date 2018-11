FOTOD JA VIDEO | Eesti korvpallinaiskond lõpetas EM-valiksarja kodumängud ülisuure kaotusega

Võtmekohaks saab Poki hinnangul olema mängujoonisest kinni pidamine ja agressiivsus. “Eelmises mängus tulid valgevenelannad väga agressiivselt peale ja me polnud selleks valmis. Peame alustama ise jõulisemalt. Kiirus ja nahaalsus on meie trumbid,” analüüsis Pokk.

Oktoobrikuu Eesti-Läti Ühisliiga parimaks mängijaks valitud Annika Köster on EM-valikmängu eel põnevil: “Eesti-Läti liigas oleme Tallinna Ülikooliga sel hooajal mänginud valdavalt noorte võistkondade vastu. Laupäevane vastane Valgevene on hoopis teisest klassist. Nad on ikkagi Rio de Janeiro olümpial käinud naiskond. Ootan põnevusega, kuidas nende kahemeetriste naiste vastu hakkama saan. Oleme valmis ja läheme lahingut andma!”

Koos Türgi, Poola ja Valgevenega B-alagruppi kuuluv Eesti on senised neli kohtumist lõpetanud kaotusega. Valgevene asub kolme võidu ja ainsa kaotusega hetkel Türgi järel teisel positsioonil. Alla on nad vandunud vaid alagrupi liidrile.

Esimeses omavahelises mängus said valgevenelannad koduväljakul Eesti naiskonnast jagu 80:63. Merike Anderson oli toona eestlannade edukaim 22 punktiga.

Kodumängule järgneb 21. novembril võõrsil vastasseis Poola naiskonnaga, kellele jäädi koduväljakul alla 68:87.

Eesti ja Valgevene mäng TalTechi Spordihoones algab 17. novembril kell 17 ning otseülekannet on võimalik jälgida Delfi TV ja Tallinna TV vahendusel.

Eesti koondis valmistub mänguks koosseisus: Mailis Pokk, Janeli Lilleallik, Birgit Piibur, Annika Köster, Martha-Liisa Oinitš, Rosemary Rits, Janne Pulk, Johanna Eliise Teder, Kati Rausberg, Anna Gret Asi, Kätlin Korjus, Sofia Kosareva ja Jane Svilberg.