FOTOD JA VIDEO | Alar Varrak: mehed lahkuvad, aga šõumängust on asi kaugel. Nii Serbia kui Gruusiaga mängime tulemusele

Vaatamata tõsiasjale, et Talts ja Arbet korvpalli mõistes täisprofid enam pole, läheb koondis 21. veebruaril Serbia vastu ikkagi võidumõtetega.

Eesti korvpalliliidu spordidirektori ja koondise abitreeneri Alar Varraku sõnul tuleb valikaknas koondise juurde 15 mängijat. Eemale jäävad erinevatel põhjustel Siim-Sander Vene ja Sten Sokk, lisaks USA ülikoolides õppivad mehed.

"Küsimärgid on täna Sander Raieste ja Martin Paasoja kohal. Juba klassikaliselt on Baskonia värk ülikeeruline ja Paasojal on ka natuke raskusi tulemisega," selgitas Varrak. "Aga 15 meest on jah sõna öelnud, saame üsna normaalse satsi kokku."

Praeguse seisuga koondises: Kristian Kullamäe, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Janari Jõesaar, Erik Keedus, Kaspar Treier, Henri Drell (debütant), Gregor Arbet, Saimon Sutt, Kristjan Kangur, Janar Talts, Rauno Nurger, Kregor Hermet, Indrek Kajupank ja Kristjan Kitsing.

Kodumäng Serbiaga on kavas 21. veebruaril kell 19 Saku suurhallis.