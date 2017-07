FOTOD | Eesti U18 korvpallikoondis alistas ka Läti ning võitis Balti matši!

Tallinnas toimunud korvpalli Balti matšil tuli võitjaks Eesti U18 korvpallikoondis, kes alistas viimases mängus tulemusega Läti eakaaslased 75:71.

Eesti resultatiivseimana sai Sten Saaremäel kirja 11 silma, Henri Drell lisas 10 silma. Käe said valgeks kõik 12 väljakul käinud mängumeest.

Eesti noormehed said kolmest mängust kirja kolm võitu: lisaks Lätile alistati nii Soome kui Leedu. Läti sai samal ajal kirja kolm kaotust.

„Selles mõttes võib turniiriga rahule jääda, et saime kolm võitu kätte, aga samuti on veel elemente, mis tahavad parandamist," sõnas Eesti meeskonna peatreener Vaido Rego. "Pallikaotusi oli palju. See on suur murekoht hetkel. Kohati kiirustame oma asjadega. Peame rohkem keskenduma oma plaanile ja vastase mängule. Me tahame osasid asju automaatselt teha.“

Vähem kui nädal on jäänud koduse EM-finaalturniirini. "Homme on noormeestel puhkepäev, teisipäeval tehakse kerge trenn ja kolmapäeval peetakse veel viimane kontrollmäng Tšehhiga," sõnas peatreener.

Kell 14.20 astusid väljakule Eesti ja Läti U18 naiskonnad. Võidu said kirja lätlannad, kes alistasid Eesti põnevas mängus 65:58.

Eesti ja Läti neidude mäng täispikkuses:

Eesti ja Läti poiste mäng täispikkuses: