FOTOD | Eesti-Läti korvpalliliiga sündis tänu leedulastele

Sissejuhatuseks kirjutasid alaliitude peasekretärid Keio Kuhi ja Edgars Šneps alla koostöölepingule.

Edgars Šneps: „Uus liiga toob kindlasti palju elevust. Loodame, et see saali tuleb rohkem publikut ja mõlemas riigis tõuseb korvpalli populaarsus. Naiste liigade tasandil on meil koostöökogemus olemas ja loodame, et ühine ettevõtmine saab olema pikaajaline. Liiga loomise üheks indikaatoriks sai möödunud hooajal peetud Eesti-Läti Tähtede mäng.“

Keio Kuhi sõnas, et ühise liiga idee hakkas küpsema juba mitu aastat tagasi. „Oleme lätlastega sel teemal rääkinud juba aastaid. Lõpliku tõuke andis meile kevadine vestlus Leedu kolleegidega, kui selgus, et Balti liiga uuel hooajal enam ei jätku. Sellest hetkest kuni tänaseni on toimunud väga tihe töö. Alati on lihtsam lõhkuda, aga väga palju energiat tuleb panna millegi uue ehitamisse. Ükskõik kellega me Eesti-Läti ideed arutasime, ütlesid ühest suust, et sellest võidavad kõik. Minul endal on suur usk ja ootus, et see liiga saab olema ambitsioonikas ja professionaalne.“

Liiga nimisponsonsoriks sai OlyBet, kes on pikaajaline koostööpartner nii Eesti, kui Läti korvpallimaastikul. „Otsus hakata nimisponsoriks tuli teha kiiresti. Olime alaliitudega suhtluses umbes kuu aega, aga kuna korvpall pole OlyBeti jaoks võõras teema, oli otsuse tegemine meie jaoks lihtne. Näeme ühises korvpalliliigas kõva potentsiaali. Kirg ja action, mis selle liigaga võiksid kaasas käia, ei ole OlyBeti jaoks võõrad. Vaatame kuhu see ettevõtmine välja jõuab,“ rääkis OlyBeti müügi- ja turundusjuht Tanel Taal.