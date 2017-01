Täna algas Tallinnas Audentese spordihoones aasta üks kaalukamaid korvpalli noorteturniire Eestis - BSBC ehk Läänemeremaade karikaturniir U16 ja U18 vanuseklassidele. Delfi TV koostöös korvpalliliiduga vahendab kõiki turniiri mänge otsepildis.

Eesti järelkasv konkureerib meretaguste naabrite Rootsi ja Soomega, samuti on traditsiooniliselt külas Läti. Täpselt selles järjekorras kohtuvad meie U16 ja U18 koondised ka oma vastastega - see tähendab, et täna mindi vastamisi Rootsi eakaaslastega, kolmapäeval mängitakse soomlastega ning turniir lõpetatakse neljapäeval Läti noortekoondiste vastu.

Täna tõid Eestile võidu noormeeste U16 ja U18 koondised, kes said Rootsi eakaaslastest jagu vastavalt 99:65 ja 95:67. Meie U16 koondises andsid suurima panuse võitu 19 punkti visanud Kaspar Kitsing ja 14 silma toonud Ran-Andre Pehka. Eesti U18 koondises viskas Matthias Tass 15 punkti ja võttis 12 lauapalli. Eric Schmalz tõi 14 ja Hugo Erkmaa 13 silma, Kristian Kullamäe panustas 16 mänguminuti jooksul võitu 7 punkti, 5 resultatiivset söötu, 4 lauapalli ja 2 vaheltlõiget.

Võidu said ka meie U16 neiud, kes võitsid Anna-Gret Asi 23 punkti abil rootslannad 58:51. Eesti U18 neiud kaotasid täna Rootsi eakaaslastele suurelt, 34:73.

Turniiri terve ajakavaga saad tutvuda siin.



Tänased eestlaste tulemused:

EST U16 - SWE U16 neiud 58:51

EST U18 - SWE U18 neiud 34:73

EST U16 - SWE U16 poisid 99:65

EST U18 - SWE U18 poisid 95:67

Fotogalerii Eesti vs Rootsi U18 noormehed:



Eesti vs Rootsi noomehed U16





Eesti vs Rootsi U16 tütarlapsed:



Eesti vs Rootsi U18 tütarlapsed: