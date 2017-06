FOTOD | Eesti korvpallikoondis alustas suvist ettevalmistust

Täna alustas korvpalli rahvuskoondis ettevalmistust sellesuvisteks MM-i eelkvalifikatsiooniturniiri mängudeks. Golden Clubis antud pressikonverentsil oli kohal 18-st koondisekandidaadist 17.

Puudu oli Siim-Sander Vene, kes endiselt kosub hüppeliigese puhastusoperatsioonist. Randmetoega oli üritusel Rain Veideman, kelle taastumine randmelõikusest pole kulgenud päris loodetud kiirusel. Tema liitumine üldise treeningplaaniga võtab aega. Mängija ise on mõõdukalt optimistlik.

Lisaks Venele ja Veidemanile on väikeste „agadega“ tervise osas ka Tanel Kurbas, Toomas Raadik, Janar Talts ja Gregor Arbet, kes kõik on vajanud viimasel ajal meditsiinilist-kirurgilist sekkumist. Kõik nad peaks asjade positiivse arengu korral siiski eelolevate nädalatega nö. rongile saama.

EKLi president Jaak Salumets märkis: „Minu sõnum on lühike, aga konkreetne. Need mehed, kes siia sel suvel on tulnud, peaks meid viima augustist edasi järgmisse MM-etappi, novembris algavatele MM-kvalifikatsiooniturniirile.“

Peatreener Tiit Sokk ütles, et meeskonna tuumik on ammusest tuttav, mõnedki vanemad tegijad on tagasi pöördunud, kuid see ei tähenda, et nooremad ei saaks ennast rotatsiooni mängida. „Mehed on erinevad, aga plaan sellest ei muutu.“

Koondise kapten Kristjan Kangur lisas, et esimeses osas on oluline üksteist tundma õppida. „Mina tulin koondisse rõõmuga, ilma kõhklusteta. Meeldiv ärevus on sees, selline esimese septembri tunne...“

Koondise kandidaadid:

Pos. 1

Sten Sokk, BC Kalev/Cramo

Rait-Riivo Laane, Pireuse Ethnikos

Sten Olmre , TTÜ KK

Pos. 2-3

Rain Veideman, APU Gsa Udine

Tanel Kurbas, Södertälje Kings

Janari Jõesaar, Tartu Ülikool

Martin Paasoja, Rapla AVIS UTILITAS

Jaan Puidet, Jämtland Basket

Gregor Arbet, BC Kalev/Cramo

Pos. 3-4

Siim Sander Vene, Nižni Novgorod

Erik Keedus, BC Kalev/Cramo

Kristjan Kangur, Varese Pallacanestro

Pos. 4-5

Kristjan Kitsing, Bakken Bears

Janar Talts, Tartu Ülikool

Kregor Hermet, Forca Lleida

Reinar Hallik, Pärnu Sadam

Toomas Raadik. TTÜ KK

Timo Eichfuss, BC Kalev/Cramo