Eesti korvpallikoondislane Rain Veideman jõudis täna päeval Kirde-Itaaliasse, oma uue koduklubi Udine Amici juurde.

Esiliigas mängiva klubi peamänedžer David Michalich tunnistas kohalikus meedias, et 25-aastase eestlase üleminek Kalev/Cramost Udinesse oleks peaaegu katki jäänud.

"Ühel hetkel tundus juba, et tehingust ei saa asja, sest eestlased ei tahtnud teda kuidagi ära lasta. Eestis tekitas Veidemani lahkumine peaaegu revolutsiooni, kuna ta on nende üks lemmikuid. Nii fännid kui Kalevi klubi üritasid teda meeskonnas hoida, kuid õnneks sõlmis ta siiski meiega lepingu. Kogu see saaga annab lootust, et tegu on hea mängijaga. Ma usun, et ta sulandub meeskonda probleemideta," sõnas Michalich.

Veideman läbib täna Udines veel terviseuuringu. Kui kõik laabub, ootab teda uues klubis ees seitse mängu.

