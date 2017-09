FIBA jättis Euroliiga vilemehed "ellu"

Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) avalikustas oma kodulehel aastatel 2017-2019 FIBA litsentsi omavad kohtunikud. Listi pääsesid ka Euroliiga arbiitrid, keda eelmisel klubihooajal ja käesoleval koondiste suvel põhimõtteliselt eirati.

Eestil on järgnevaks kaheks aastaks viis aktiivset FIBA kohtunikku:

· Aare Halliko (Euroliiga)

· Rain Peerandi (Euroliiga)

· Tanel Suslov

· Mart Uuehendrik

· Mihkel Männiste

Värske FIBA kvalifikatsiooniga kohtuniku Mihkel Männiste sõnul on tema puhul tegemist ühe unistuse täitumisega. "Rahvusvahelise kohtunikuna olen ma täiesti teekonna alguses ja tuleb näha veel rohkem vaeva enda arendamisega ning seada uusi eesmärke, mille poole püüelda. Ühe mäe tipp on alati järgmise mäe jalamiks," sõnas 28-aastane korvpallikohtunik basket.ee-le.

Männiste sõnul panustab FIBA kohtunike divisjon aina enam kohtunike koolitusse ja treeningusse. "Eraldi on olemas füüsilise ettevalmistuse treener, mentaalse ettevalmistuse treener ning instruktorid. Füüsilise ettevalmistuse jaoks väljastas FIBA kõigile uutele kohtunikele pulsikellad ning treeningkavad, mida järgida tuleb. Kuna tänapäeva korvpall muutub aina kiiremaks ja füüsilisemaks, siis kohtunike füüsis on hetkel väga oluline ja selle arendamise kallal nähakse vaeva," rääkis Männiste ning lisas, et FIBA panustab kohtunike koolitusse palju, kuid eeldab ka kohtunikelt tahet enda kallal tööd teha.