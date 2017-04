FCR Media/Rapla KK teenis Balti liigas teise koha

Leedus Druskininkais lõppes kaks päeva kestnud Balti liiga (BWBL) finaalturniir. FCR Media/Rapla KK naaseb koju hõbedaste medalite ja karikaga.

Poolfinaalis alistas FCR Media/Rapla KK suurepärase lõppmänguga Poola meisterklubi Energa Toruni 63:61 (Mesila-Kaarmann 14+8 lp, Püü 13, Donders 12, Köster 9+9 lp) ning jõudis finaali. Teises poolfinaalis võitis suurfavoriit Kurski Dinamo-Farm (Venemaa esiliiga liider) Leedu meistrit Marijampole Suduvat 68:58.

Nii kohtus Rapla esikohamängus võimsa Kurski tiimiga, kus põhitegijate seas kolm üle 190 cm mängijat. Vastu tuli võtta kaotus 42:70, ent kaitses mängiti varasemast paremini ja võideldi lõpuni.

Saatuslikuks sai paraku esimene veerand (12:29). Teine ja kolmas veerand kokku kaotati "vaid" 17:21. Kolmandal veerandil jõudis meie naiskond korra 15 punkti peale - 27:42, kuid seejärel kasvatasid venelased taas vahet. Laud oli Kurski käes, kaheste tabavus võrreldamatult vastase kasuks.

FCR Media/Rapla KK-Kurski Dinamo-Farm 42:70 (21:40)

Lauapallid: 33-50

Korvisöödud: 15-24

Pallikaotused: 24-27

Vaheltlõiked: 13-15

2 p: 21 vs 50 %

3 p: 33 vs 26 %

vv: 63 vs 65 %

Rapla: Pirgit Püü 12+7+3, Darja Lipinskaja 9 pt, Laina Mesila-Kaarmann 8+3 lp, Kerdu Arbet-Lenear 6+4 lp, Annika Köster 4+3 lp, Francisca Donders 0+3+8.

Kursk: Jekaterina Poljašova 16 pt+13 lp, Tatjana Sema 14+14+2, Olga Frolmina 11 pt. Kaks esimest nimetatud naist on pikad vastavalt 188 ja 192 cm. Kuid koosseist leidub ka 196 cm mängija, kes samuti kaasa tegi.