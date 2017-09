FCR Media/Rapla KK naiskond ei jätka Eesti-Läti Ühisliigas

FCR Media Rapla naiskond Foto: Siim Solman

Vaatamata erakordselt edukale eelmisele hooajale peab Rapla Korvpallikool tõdema, et esindusnaiskonnal ei ole uuel hooajal võimalik osaleda Eesti-Läti Ühisliigas ja Balti liigas ning selle asemel hakkab naiskond mängima Apollo Naiste Korvpalliliigas. Otsuse peamiseks põhjuseks on tõsiasi, et nendes liigades edukaks osalemiseks vajalikku eelarvet ei õnnestunud uueks hooajaks kokku saada.