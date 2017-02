FRC Media Rapla vs Kurski Dynamo

FRC Media Rapla vs Kurski Dynamo Foto: Siim Solman

Naiste Balti liigas (BWBL) pidas FCR Media/Rapla kodus võitlusliku ja haarava mängu Minski Tsmokiga ning võitis 75:66 (34:24). Mäng oli pinevam kui numbrid näitavad.

Hoolimata poolajaedust ja lõppskoorist pidid Howard Frieri hoolealused ses kohtumises mitu korda uuesti edu sisse mängima ja kõvasti võitlema, sest valgevenelannad ei andnud järele ja tulid korduvalt mängu tagasi.

Kaotanud avaveerandi 13:15, haaras Rapla teisel veerandil initsiatiivi. Mitu-mitu korvi sepistas Laina Mesila-Kaarmann, Darja Lipinskaja ja Pirgit Püü lisasid omalt poolt ning Francis Dondersi korv viis Rapla naiskonna poolajale kümnepunktises eduseisus (teine veerand 21:9).

Kolmandal veerandil hakkas vastane tasahilju järgi tulema. 28. minutil oli seis juba 40:39. Lipinskaja ja Püü korvidest siiski viimasele veerandile 47:41 eduseisus.

Dondersi kolmene viis viimasel veerandil Rapla ette 58:47, kuid vastane kasutas oma võimalused seejärel hästi ära, ei läinud paanikasse ning mängis lõpuni - 58:54, 62:58 ja kolm minutit enne lõppu Rapla edu vaid 64:63. Pisut oli probleeme lauas ja vastased tabasid ka kaugelt.

Ses kriitlised seisus said kaks punkti kirja Lipinskaja ja Püü ning kaks korvi tegi Annika Köster - seis püüdmatult 72:63. Mängu lõpetas Püü tabav kaugvise.

FCR Media/Rapla KK-Minski Tsmoki 75:66 (34:24)

Lauapallid: 35-38

Korvisöödud: 24-20

Palliakotused: 15-16

2 p: 54 vs 48 %

3 p: 33 vs 33 %

vv: 100 vs 38 %

Rapla KK: Mesila-Kaarmann 22 pt+8 lp, Lipinskaja 19+4+3, Püü 15+3+7, Köster 10 pt, Donders 9+9+8.

Tsmoki: Ala Murauskaja 24+11+3, Viktoria Hasper 17+7 lp.

Nii sai Rapla kolmandas vahegrupimängus kirja esimese võidu. Järgmine kohtumine on 28. veebruaril kodus Kiievi Tim-Scuf'iga, 5. märtsil ollakse külas selsamal Tsmokil.