Fännid toetavad muutusi Tartu korvpallis

Kokkutulnud initsiatiivgrupp pakub meie arvates vigadele osutamise asemel välja ideid, kuidas muuta korvpallimeeskonna organisatsiooni, jätkata korvpalli arendamist Tartus ja Lõuna-Eestis ning kuidas seda ala veelgi populariseerida. Initsiatiivgrupil on konkreetne nägemus ja tegevuskava, mis ühtib fännide pikaajalise unistusega, tuua Tartu „karukoobas“ taas rahvast täis!

Oluline on juba täna mõelda sellele, kuidas järgmisel ja ülejärgmisel hooajal Tartu meeskonna ümber koondada toetajaid ning ka meeskond komplekteerida. Ülikooli ja linna kõrval on ka fännid omalt poolt valmis panustama nii ajaliselt kui rahaliselt, et korvpallimeeskonna mängupäev oleks linnas peagi jälle pidupäev, kus näeb lehvimas fännilippe ning on kuulda fännipasunaid.

Kindlasti ei tohi aga ära unustada ka käesolevat hooaega, et meeskond ei jookseks laiali ja poisid saaksid vajalikku kogemust ja karastust. Fännidena oleme omalt poolt juba astunud samme, alustades esimese Eesti fänniklubina rahalise toetuse kogumist oma meeskonnale. Ootame toetajateks nii ettevõtteid kui eraisikuid.

Ettevõtetel palume ühendust võtta e-maili teel info@rockfanclub.ee, eraisikud saavad oma toetuse kanda otse MTÜ Tartu Rock Fan Club arvelduskontole EE352200221055980255 (Swedbank), märkides selgitusse „raha meeskonna toetuseks“. Kogutud summa läheb 100 protsenti meeskonna toetuseks. Iga panus on oluline! Meid on Tartus 100 000. Arvuta, kui igaüks annaks kasvõi ühe euro!? Näeme saalis, sest omasid ei jäeta!