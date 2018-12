Esiliigas mängimine kammitseb koondise taseme tõusu

Välismaal pallivatest Eesti koondise korvpalluritest on tänavu mänginud tõeliselt tugevas liigas ainult Siim-Sander Vene. Ülejäänud mängijad on pidanud rahulduma Itaalia, Kreeka või Saksamaa esiliiga tasemega. Nii jätkates on raske pääseda Euroopa kaheksa tugevama hulka.

„Kui mehed on seitsme aasta pärast jätkuvalt esiliigades, on tõesti raske koondisega kõrgele jõuda. Peame lootma, et nad teevad sammu edasi ja jõuavad kõrgematesse liigadesse,” sõnas korvpalliliidu spordidirektor Alar Varrak. „Püüame noorte meeste tegemistel silma peal hoida ja neid võimalikult palju aidata. Oluline on näiteks see, kuhu maanduvad USA-s ülikooli lõpetanud mängijad.”