Riias rahvusvahelisel noorteturniiril häbiväärse käitumisega hakkama saanud TTÜ Korvpallikooli treener Art Elmik kahetseb juhtunut ja palub avalikult vabandust.

Jalaga inventari peksmine ja keskmiste sõrmede lennutamine ei ole kuidagi aktsepteeritav.

Art Elmiku selgitus juhtunule: "Riias toimunud EYBL U16 vanuseklassi kohtumine Kauhajoen Karhude ja minu juhendatud TTÜ Korvpallikooli vahel päädis intsidendiga, kus minu ja kohtuniku arvamused korvpalli reeglite tõlgendamisel erinesid oluliselt. Tekkinud vaidluses kaotasin enesevalitsuse ja teenisin 2 tehnilist viga, mis tähendas ka mängust eemaldamist.

Minu käitumisele ei ole vabandust, olenemata kui ebaõiglased võivad vahel näida õigusemõistjate otsused. See ei ole mu tavapärane käitumine ning võin kinnitada, et edaspidi selliseid olukordi ei kordu. Oleme ka võistkonna siseselt antud olukorda arutanud ning saan kinnitada, et minu käitumist ei sea ükski mu kasvandik endale eeskujuks.

Ma vabandan kõigi ees, keda mu käitumine on riivanud ning kinnitan veelkord, et tegu oli ühekordse juhtumiga."

Omapoolse kommentaari lisas juhtunule ka TTÜ Korvpallikooli juhatuse liige Indrek Reinbok: „Vabandame TTÜ Korvpallikooli nimel antud intsidendi pärast laste, lapsevanemate ja avalikkuse ees. Oleme sellest juhtumist rääkinud lastega ja treeneriga. See on olnud meile kõigile suur õppetund."