Noorena samuti South Caroina ülikoolis korvpalli mänginud endine Rakvere Tarva ja BC Kalev/Cramo leegionär Brandis Raley-Ross on Maik-Kalev Kotsari ja South Carolina Gamecocksi eduloo üle üliõnnelik.

"Kotsaril on Gamecocksi edus väga suur roll. Ta annab niigi tugevale meeskonnale juurde kõvasti pikkust (208 cm – toim), viskevõimet ja jõudu lauavõitluses," rääkis ameeriklane Õhtulehele. "Kotsarit ootab Lõuna-Carolinas ees suur karjäär! Ma usun, et tal on head võimalused juba peagi NBAsse värvatud saada. Ta võib (NBAs) võimaluse saada kahe-kolme aasta pärast."

Kotsar ja South Carolina jõudsid pühapäeval NCAA finaalturniiril nelja parema sekka, kus minnakse vastamisi esimese asetusega Gonzagaga.