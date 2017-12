Ekskalevlane näitab NBA tütarliigas võimsad numbreid

Hooajal 2014/2015 BC Kalev/Cramos mänginud ja meeskonna VTB Ühisliigas peaaegu play-offi vedanud Scott Machado on sel sügisel silmapaistvaid esitusi tegemas NBA tütarliigas G Leagues´is.

27-aastane Machado kuulub South Bay Lakersi ridadesse, olles tiimis üks põhitegijatest. Lakers on läänekonverentsis võiduprotsendilt liidrikohal, üheksast mängust on kirjas tervelt kaheksa võitu.

Machado keskmised näitajad on 28,7 minutit, 16,4 punkti ja 7,6 korvisöötu. Viskeprotsent väljakult on 49,1 ning +/- näitaja +12,6. Resultatiivsete söötude näitaja on tal liigas paremuselt seitsmes.

Machado võib selliste numbritega taaskord jõuda NBA-sse, kus ta hooajal 2012/2013 mängis. Houston Rocketsi eest sai kirja kuus ja Golden State Warriorsi eest viis mängu.