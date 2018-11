Ekskalevlane Armands Škele tõmbas karjäärile joone alla

Škele eelmisel hooajal profikorvpalli ei mänginud, aasta varem tuli ta koos Riia VEFiga Läti meistriks.

"See päev on käes, et panna korvpalliketsid igaveseks kasti ja lõpetada oma karjäär. Tahan öelda aitäh kõigile oma meeskonnakaaslastele, treenertele, fännidele, klubijuhtidele, agentidele, arstidele (eriti viimase kahe hooaja eest), sõpradele ja muidugi oma perele suure toetuse eest. See oli pikk ja meeldiv reis," teatas Škele sotsiaalmeedias.

"Võin öelda ühte asja, et igal treeningul ja mängus andsin endast 100%. Lõpus ei läinud kõik nii nagu tahtnuks, kuid kahetseda ei ole midagi, sest see oli minu teekond. Korvpall jääb alatiseks minu südamesse."