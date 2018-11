Eestlased paistavad silma Kreeka esiliigas, Paasoja koguni resultatiivseim

Põhiturniiri seitsme vooru järel on Paasoja liiga resultatiivseim. Eesti koondise tagamängija on Ateena AE Psychiko ridades visanud keskmiselt 19,4 punkti mängus. Ka visketabavus ei ole laita, kahepunktivisked 60,6 protsenti (43/71) ja kolmesed 36 protsenti (9/25).

Kõrgel kohal on Paasoja ka vaheltlõigete arvestuses. Keskmiselt on ta teinud 1,7 vaheltlõiget mängus, mis on liiga paremuselt viies näitaja.

Kolmandat hooaega Kreeka esiliigas mängiv Laane on vaheltlõigete osas kaheksas (1,6) ja korvisöötude osas kolmas (6,1). Tänavu esindab ta Ippokratise meeskonda, kahel varasemal hooajal kuulus 25-aastane mängujuht Piraeuse Ethnikos ridadesse.

Saloniki Iraklise põhimängujuht Sten Sokk on resultatiivsete söötude tabelis seitsmes (5,1).