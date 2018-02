Eestlase klubikaaslased jäid keelatud ainetega vahele

TLÜ/Kalev vs TTÜ

Joonas Järveläineni koduklubi Plymouth Raiders teatas kolmapäeval ametlikus pressiteates, et keelatud ainete tarvitamisega jäid vahele kolm klubi mängijat Neil Watson, Jawad Adekoya ja Kinu Rochford, kes kõik ka tiimist lahkuvad.

Plymouth Raidersis on klubi enda sõnul nii sooritust tõstvate kui ka rekreatiivsete keelatud ainete osas väga karm poliitika ning mängijatele on tehtud selleteemalisi briifinguid ning tehakse ka aeg-ajalt teste, kirjutab Korvpall24.

“Spordis pole keelatud ainetele kohta, olgu need siis sooritusvõimet parandavad ained või rekreatiivsed mõnuained. Oleme väga kindlalt seda meelt, et Plymouth Raidersi meeskonnas ei leidu keelatud aineid kasutanud mängijatele kohta, ükskõik, kes need mängijad ka poleks,” kommenteeris klubi juht Richard Mollard