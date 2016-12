Eestit külastas sel nädalal rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA kauaaegne ja mõjukatel positsioonidel figureerinud ametnik Lubomir Kotleba. Tänasel päeval on 70-aastane Kotleba FIBA peasekretäri nõunik ehk ta puutub väga lähedalt kokku korvpallimaailma kõige kõrgema tasandi otsustajate ringiga.

Delfil avanes võimalus Kotlebalt eksklusiivselt uurida, mis seisus on meie jaoks valuliseks kujunenud EuroCupi juhtum, kus algselt lubati kõiki osalevaid klubisid ja rahvuslikke alaliite karmilt karistada, kuid seni pole lubadusi täide viidud.

"Nimetatud juhtum on üks osa vaevalisest protsessist, mis aitab FIBA ja ULEB-i erimeelsusi üldises plaanis lahendada. Ükskõik missugust uut tegevust elus alustada, siis see ei pruugi kohe käivituda ideaalselt. Tuleb tunnistada, et see samm tõi kaasa küsitavusi, aga teisest küljest vaadates tegime nihke paremuse poole," selgitas Kotleba FIBA vaatenurka, mis meid muidugi ei rahulda. Eesti alaliit võttis algseid ähvardusi tõsiselt ja BC Kalev/Cramol jäi seetõttu sarjas osalemata.

Kas EuroCupi juhtum on tänaseks päevaks teemade ringist maas? Rahvuslikud alaliidud, kelle klubid ikkagi mängivad EuroCup sarjas mingit karistust FIBA-lt ei saagi? "Ma ei saa seda otseselt kinnitada, sest mina ei kuulu otsustajate sekka. Mul võivad olla vaid teatavad aimdused. Sedalaadi otsuseid langetab FIBA Täitevkomitee, kuhu kuulub 12 kõrge positsiooniga inimest. Ja mina nende eest rääkida ei saa," jäi Kotleba napisõnaliseks.