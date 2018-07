Eesti U20 korvpallikoondis tuli EM-il Hollandi vastu raskest seisust välja ning võitis kohtumise

36 sekundit enne lõppu teenis Holland vabavisked ja realiseeris neist ühe. Eesti rünnak otsis kaua lahendust, sööte tuli kokku 6-7 tk, kuni leidis 45 kraadi all Tom Kaldre, kes pani üsna kauge kolmese.... Olime ees 55:54. Holland tegi seejärel taas üsna küsitava lahenduse, misjärel Gregor Ilves realiseeris kahest vabaviskest ühe. Holland püüdis ülikauget kolmest, kuid ebaõnnestus. Numbrid tablool 56:54 Eesti kasuks.

Mäng oli heitlik. Kuid Eesti sai turniiril neljanda võidu kolme kaotuse kõrvale. Rõõmu tegi eelkõige ärkamine ja võitlus. Mitte alla andmine olukorras, kus motivatsiooni on raske leida. Rõõmu tegi ka Gregor Ilvese hea esitus – 14 minutiga 11 pt, 2 lp, 4 rs ning tema pluss oli platsi parim - +20. Puhkust sai täna Sten Saaremäel.

Eesti oli lauas parem 48-39 (rl 14-8), korvisöödud 16-15, pallikaotusi oli mõlemal 19. Eesti sai vastase pallikaotustest 20, Holland 12 pt, teise võimaluse punktid Eestile 13-1, pingilt tuli meile 25, Hollandile vaid 14 pt.

Holland tabas paremini kaheseid – 45 vs 32 %, Eesti kolmeseid – 33 vs 21 %, Holland vabaviskeid – 61 vs 54 %.

Märt Rosenthal kogus 17+4+3+2 vl, Gregor Ilves 11+2+4, Tormi Niits 9+12+5+4 vl, Sven Kaldre 5+2+2+2 vl, Ron-Arnar Pehka 5+2+2+2 vl, Martin Otto Parve 2+4 lp.