Eesti U20 korvpallikoondis lõpetas EM-i kaotusega Gruusiale

U20 B-divisjoni EM Sofias jõuab täna lõpule, kui õhtul peetakse kulla- ja pronksimäng. Eesti jaoks lõppes turniir juba varasel pärastlõunal, kui lõpusireen fikseeris kaotuse Gruusialt tulemusega 64:88 (34:45).

Avaveerand kuulus Gruusiale 23:17 ning poolajaks juhtisid nad 45:34. Taas oli Eesti hädas visketabavusega - see Gruusia kasuks 55 vs 39 %. Kiirrünnakutest Gruusiale 8, meile 2 pt, ka sai vastane korvi alt 18, meie 8 silma.

Kahel järgneval veerandajal pidi Eesti samuti vastase 23:16 ja 20:14 paremust tunnistama ning seega saadi kokkuvõttes 24-punktiline kaotus.

Laud Gruusiale 44-41, korvisöödud Gruusiale 19-13 (II poolaeg 8-3), pallikaotusi Gruusial 20, Eestil 19. Üldine tabavus väljakult Gruusia kasuks 51 vs 35 %: kahesed 54 vs 42 %, kolmesed 41 vs 21 % (meil 24/5), vabavisked Eesti kasuks 70 vs 59 %.

Tormi Niits kogus Eesti parimana 14+14+3+2 vl. Märt Rosenthal lisas 13 silma, Tom Kaldre nimele jäi 10 punkti, Gregor Ilvesele 6. Võitjate parimaks kerkis jub avaveerandil kümme silma keevitanud George Korsantia 27 punkti ja 17 lauapalliga.