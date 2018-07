Eesti U20 korvpallikoondis kaotas napilt Rootsile

Eesti U20 korvpallikoondis pidas enne äralendu EMile viimase kontrollkohtumise ning kaotas Kilingi-Nõmmel Rootsi eakaaslastele napilt, 58:60.

Nii jäi Eesti järelkasvukoondise bilanss kontrollmängudes 0:4. Kuid arvestades, kui palju ja millisel tasemel on puudujad, pole vaja kaotusi dramatiseerida. Eriti veel kontrollmängudes. Peamine on näidata väärikat mängu Sofias algavad B-divisjoni EMil.

Nagu kõigis eelmisteski kontrollmängudes, läks Eesti täna juhtima, võites avaveerandi 16:7. Poolajaks seis enam-vähem tasakaalustus; Eesti oli ees 31:27. Kolmandal veerandil saabus mõõn (6:15) ning seis enne viimast veerandit oli põhjanaabrite kasuks 50:48. Viimane veerand 10:10 ning võit Rootsile 60:58.

Eesti oli lauas napilt parem 45-44, korvisöödud 14-9, pallikaotusi meil 12, Rootsil 11. Kahepunktivisked Eesti kasuks 46 vs 29 %, kolmesed Rootsile 30 vs 19 % (meil 26/5), vabavisked Rootsile 70 vs 69 %.

Rootslastel oli pidurdamatus hoos Elijah Clarence, tuues 26 punkti, lisaks 6 lauapalli. Eesti koondise edukamad olid: Ron-Arnar Pehka 16p + 5lp + 5rs, üle 33 minuti rassinud Tormi Niits 12+6+4. Kaasa ei teinud täna Sten Saaremäel ja Märt Rosenthal.

U20 B-divisjoni EM aga on niisiis kohe-kohe ukse ees. Homme, 11. juulil algab sõit EMile Bulgaariasse. Vastased Sofias B-alagrupis on Slovakkia, Albaania, Moldova, Sloveenia ja Bulgaaria.