Eesti U20 korvpallikoondis kaotas EMil kindlalt Valgevenele

Eesti korvpallimeeskond pidas täna U20 B-divisjoni EMil esimese kohtumise alumise otsa play-offis, kaotades Valgevenele 53:66 (30:36). Jätkata tuleb kohtadele 13.-16.

Üleeilne Eesti kaotus võõrustaja Bulgaariale (56:58) tähendas teatavasti seda, et Eesti veerandfinaali ei pääsenud ning pidi täna jätkama mängimist kohtadele 9.-16.

Valgevene oli viieliikmelises alagrupis võitnud Aserbaidžaani 89:62 ning kaotanud Belgiale 51:60, Lätile 56:81 ja Makedooniale 77:84.

Eesti tegi avapoolajal 12 pallikaotust, mängis kohati nagu isuga, kohati aga tujutult ning jäi 13 punktiga kaotusseisu. Vaheajasireeniks tõi Ron-Arnar Pehka korv eestlased siiski lähemale – 30:36. Märt Rosenthal oli kogunud 12 silma, teised viis või vähem.

Ka kolmanda veerandi lõpus polnud seis lootusetu (45:51), kuid ikkagi kumas läbi eelmise, valusa kaotuse järelmõju. Eelmine mäng oli va banque, mis kindlasti mõjus motivatsioonile üsna laastavalt.

Eesti oli viimasel veerandil ca kümnega taga, kuid tuli 3.32 enne lõppu Ilja Stankevitši korvist lähemale (52:58). Kuid Valgevene lahendas kiiresti enda kasuks, Eesti aga oli hädas sujuva rünnakuga ning mööda visati ka täiesti vabalt positsioonilt. Vahe paisus taas ning oli lõpuks 53:66.

Eesti võitis laua 49-47, korvisöödud Valgevene kasuks 13-10, pallikaotusi meil 24, neil 14. Kahepunktivisked Eesti kasuks 42 vs 39 %, kolmesed Valgevenele 20 vs 19 %, vabavisked Valgevenele 77 vs 60 %.