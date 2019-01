Eesti U18 korvpallikoondised ei saanud Baltic Sea Cupil ühtegi võitu

Kaspar Lootus oli viimases kohtumises Eesti parim 12 punkti ja 11 lauapalliga. Kaspar Kitsing lisas 11 ning Georg Allemanni ja Illimar Raiendi arvele kogunes 10 silma.

Meeskonna parimaks valiti Mehhiko juurtega Karl Andres Matute Perner.

Koondise peatreener Indrek Visnapuu sõnas pärast turniiri viimast mängu: „Olime täna suure osa ajast tagaajaja rollis ja vahepeal on vahe 20 punkti, siis on raske rääkida võidust. Kogu see turniir oli otsimine, katsetamine ja proovimine. Ma ei taha ka seda öelda, et me ei läinud ühtegi mängu võitma. Reaalselt võidetav oli meil esimene mäng Rootsi vastu. Järgmises kahes kohtumises olid vastased meist paremad. Positiivse poole pealt tegime kõikides mängudes vastastest rohkem pealeviskeid. Protsent oli jällegi kehvem. Peab nüüd analüüsima, kas pealevisete arv tuli meile kasuks või mitte.“

Turniiri lõplik paremusjärjestus:

I Soome

II Läti

III Rootsi

IV Eesti

Eesti tüdrukute U18 koondis lõpetas Tallinnas peetud BSBC turniiri 61:80 kaotusega Lätile ning lõpetas võistluse võiduarvet avamata. Lätlannad said kaela kuldmedalid.

Viimases kohtumises tõi Anna Gret Asi eestlannade parimana 25 punkti ning nimeti ka koondise parimaks mängijaks. Maria Gontsarova tõi 10 punkti. Läti poolt vastas turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Laura Meldere 20 punkti ja 12 lauapalli.

Turniiri avapäeval jäid peatreener Pierre Bressanti hoolealused Rootsile 63:68, järgmisel päeval kaotati Soomele 63:90.