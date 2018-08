Eesti U18 korvpallikoondis kaotas pronksimängu, A-divisjonist eemalejäämine selgus juba varem

Eesti U18 noormeeste korvpallikoondis kaotas B-divisjoni Euroopa meistrivõistluste 3.-4. koha mängus Belgiale 67:73. A-divisjoni ukse taha jäid lõpuks siiski mõlemad meeskonnad.

Kolmanda koha mäng võinuks olla duell A-divisjoni pääsu nimel, ent kuna järgmise aasta A-divisjoni EMi korraldaja Kreeka jäi tänavusel turniiril 14. kohale ja pidi koha säilitama, tähendas see, et B-divisjonist tõusid ülespoole vaid kaks paremat. Sama juhtus U18 EMil ka eelmisel aastal, kui just Eesti oli kolmanda koha omanik ehk toona esimene A-divisjonist väljajääja.

Veel kolm minutit enne normaalaja lõppu oli Eesti Belgia vastu ees 62:61. Siis aga tuli mitu halba pallikaotust, millest vastased said kiire korvi. Endal visked ei läinud ning nii tuli vastu võtta valus kaotus.

Eesti koondise resultatiivseim oli 16 punktiga Henri Drell, 10 punkti lisasid Hendrik Eelmäe ja Mikk Jurkatamm. Lauavõitlus kaotati 45-58, ründelauad 8-17.

Vastaste leeris tegi 18 punkti, 10 lauapalli ja 10 korvisööduga kolmikduubli Vrenz Bleijenbergh.